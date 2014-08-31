«الداخلية»: أبو شيته هدد بنسف المكان قبل مقتله..وضبط بمنزله أسلحة نارية وملابس عسكرية

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل مصرع فايز أبوشيته، الإرهابى المتهم بخطف الجنود السبعة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وآخر كان يرافقه يدعى محمد عادل السويفى وفتاة تبلغ من العمر 17 سنة.

وقالت الداخلية – فى بيان صادر عنها اليوم – إنه توجهت، ظهر اليوم الأحد، مأمورية شارك فيها قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى وأمن شمال سيناء إستهدفت الإرهابى فايز عبدالله حمدان أبوشيته، عقب تحديد مكان إختبائه بمنطقة حى المساعيد بالعريش، وهو أحد أخطر العناصر الإرهابية المتورط فى العديد من العمليات الإرهابية وإستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف البيان أنه حال إقتراب القوات من مكان إختباء أبو شيته بادر بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط من قوة الأمن المركزى، كما هدد بنسف المكان بواسطة حزام ناسف كان يلفه حول وسطه، فقامت القوات بالتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع فايز أبو شيته وآخر كان يرافقه يدعى محمد عادل محمد محمد السويفى وفتاة تبلغ من العمر 17 سنة، كما ضبط بمحل الواقعة بندقيتين آليتين – وطبنجتين مستولى عليهما من مديرية أمن شمال سيناء – 3 قنابل يدوية – وحزامين ناسفين – كمية كبيرة من الذخيرة – ملابس عسكرية – 3 كاميرات – 7 لاب توب، وأنه جارى إستكمال الفحص .