نيابة الغردقة تقرر إطلاق سراح سلحفاه نادرة بعد 15 يوما من اصطيادها‎

قرر المستشار إيهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة، تسليم سلحفاة صقرية المنقار من النوع المهدد بالانقراض إلي مسؤولي معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة ومحميات البحر الأحمر لإرجاع السلحفاه إلى بيئتها البحرية الطبيعية وتم ترقيمها (eg250) لسهولة التعرف عليها،بعد نحو اسبوعين من اصطيادها والقبض علي المتهم بشرائها من الصيادين المخالفين.

كانت شرطة المرافق وحماية البيئة بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر،قد ألقت القبض على شابين قاما بنشر صور لهما مع السلحفاه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

و تقدمت الشؤون القانونية بجهاز شؤون البيئة ببلاغ وتم ضبطهما ، وتم تحرير محضر بالواقعة. ومن جانبه، قال الباحث البيئي الدكتور ، أحمد غلاب، إن السلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض وأن مصر وقعت اتفاقية لمنع صيدها.