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الساعات الأخيرة - تشيلسي واثق من ' صحة ' الهدف الأخير

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الساعات الأخيرة - تشيلسي واثق من ' صحة ' الهدف الأخير الساعات الأخيرة - تشيلسي واثق من ' صحة ' الهدف الأخير

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ثقته الكاملة في قدرة لوك ريمي على مساعدة الفريق الأزرق، إن أتم تعاقده مع النادي اللندني.

تشيلسي في طريقه للفوز بخدمات المهاجم الفرنسي، مقابل 8.5 مليون يورو منتقلا من كوينز بارك رينجرز.

صحة اللاعب كانت مثار شك، كون ليفربول رفض ضمه بعدما خاض إجراءات الكشف الطبي في النادي الأحمر.

لكن مورينيو رد "يملك تشيلسي جهازا طبيا مميزا، نثق في قدراته، وهو يملك علاقات ومساعدين في أنحاء إنجلترا".

وتابع البرتغالي "بحسب المعلومات التي وصلتنا، لوك ريمي لا يعاني أي شيء يمنعه من ممارسة كرة القدم".

ويعد لوك ريمي الصفقة الأخيرة في حسابات تشيلسي للموسم الجديد، بعدما ضم النادي فيليبي لويس ودييجو كوستا واستعاد ثيبوت كورتوا من أتليتكو مدريد، وتعاقد مع سيسك فابريجاس من برشلونة.

ويأتي التعاقد مع ريمي بعدما قرر النادي الإنجليزي ترك فرناندو توريس يرحل إلى ميلان بعقد إعارة يمتد لعامين.

وبإتمام الصفقة، سيمتلك تشيلسي 3 مهاجمين يقودهم كوستا ومعه دييه دروجبا ولوك ريمي.

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