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فرنسا تحلل عينات للاشتباه باستخدام أسلحة كيماوية فى سوريا

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فرنسا تحلل عينات للاشتباه باستخدام أسلحة كيماوية فى سوريا فرنسا تحلل عينات للاشتباه باستخدام أسلحة كيماوية فى سوريا

قال مسئول فرنسى رفيع، أمس الاثنين، إن فرنسا تقوم بتحليل عينات من آثار مواد يشتبه بأنها أسلحة كيماوية، استخدمت ضد مقاتلى المعارضة السورية، قام بتهريب العينات مراسلون من صحيفة "لوموند"، وأنها ستكشف عن نتائج التحليل فى الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المسئول، إن باريس أجرت فى الآونة الأخيرة اختبارات لعينات أخرى تشير إلى استخدام غازات فى ميدان المعارك.

وقال المسئول الرفيع الذى طلب ألا ينشر اسمه: "قام مراسلو لوموند بتسليم العينات إلى أجهزة المخابرات، وستجرى اختبارات على هذه العينات وتعلن النتائج فى الأيام المقبلة".

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