«الإفتاء» تنصح باعتماد «الاحتواء» لمواجهة التطرف

قالت دار الإفتاء، الأحد، إن التصدي للفكر المتشدد والمتطرف مسؤولية الجميع، معتبرة أن الفكر المتشدد والمتطرف نشأ في عقول الشباب بسبب قراءة بعض الكتب الدينية بطريقة فردية وعشوائية وأخذ المعلومات الدينية من «هواة»، داعية إلى اعتماد جلسات إعادة التأهيل للرد على شبهات المتطرفين.

وأضافت دار الإفتاء، في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة حول أسباب الفكر المتطرف، أن علماء الدين والدعاة والأئمة عليهم مسؤولية التصدي لهذا الفكر، «لما لديهم من أفق واسع ورؤية تتسم بإدراك حقائق الإسلام ومقاصده وغاياته في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف بمؤسساته، التي يجب أن تكون لها الصدارة في اجتثاث تلك الأفكار المتطرفة من جذورها».

وطالب تقرير مرصد الإفتاء بضرورة التنبه لظاهرة انتشار الفكر المتطرف وتحليل سفك الدماء من البداية، والعمل على غرس القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة والثقافة الإسلامية الصحيحة في نفوس النشء ليشبوا على ما تربوا عليه، لتكون لديهم حصانة مانعة من تسلل الفكر المتشدد والمتطرف والأفكار الهدامة إلى عقولهم، قبل أن يقعوا فريسة سهلة لتلك المعتقدات الخاطئة، وبذلك يتحولون إلى أداة هدم وتخريب تنشر الفوضى والخراب والدمار في المجتمع، بدلا من البناء والتعمير الذي أراده المولى عز وجل، وأمر به في قرآنه.

واعتبر المرصد أن الفكر المتشدد والمتطرف نشأ في عقول الشباب «بسبب قراءة بعض الكتب الدينية بطريقة فردية وعشوائية وأخذ المعلومات الدينية من أشخاص هواة ليس لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، وهذا يستلزم العودة إلى مصادر العلم الأصلية، باعتماد الشباب على المناهج المنضبطة التي تدرس على أيدي العلماء والأساتذة في الأماكن المعدة لذلك في الأزهر الشريف وما يماثله في منهجه الوسطي من معاهد وجامعات في العالم، وعلى العلماء تقدم الصفوف في نشر المنهج الإسلامى الوسطي، والبدء في برامج إعادة تأهيل الشباب الذين سقطوا في براثن التطرف والعنف، وإعاقة أي عمليات تجنيد جديدة من خلال الحملات التوعوية والبرامج الإرشادية والملتقيات الدينية».

ونصح تقرير مرصد الإفتاء العلماء بالالتزام بتقديم نموذج وسطي للتدين، والسعي الجاد في أن تكون الوسطية ثقافة عامة سائدة وترسيخ واستنهاض مشاعر الترابط بين جميع فئات وشرائح المجتمع، وتوعية المجتمع بأضرار وعواقب التعصب والتشدد، وأخذ العبرة من المجتمعات التي تعاني من هذه الآفات الفكرية التي تفتك بنسيجها الوطني، وتوجيه طاقات الشباب واستثمارها لصالح الوطن والحرص على مشاركتهم لرصد رؤاهم تجاه الوطن، والتواصل مع شباب الجامعات، من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، داخل الحرم الجامعي وفي الملتقيات الدينية والثقافية، واعتماد الحوار كوسيلة للتغيير، ومقابلة الكلمة بالكلمة، والفكر بالفكر، والحجة بالحجة، والدليل بالدليل.

واقترح المرصد أيضًا تبني سياسة الاحتواء الفكري لمن وقعوا في براثن التطرف، معللا ذلك بأن الاحتواء سيحدث تقاربًا بينهم وبين محاوريهم من العلماء، ويفتح آفاقا للحوار والسماع، فإن استمعوا وفتحوا آذانهم وقلوبهم كان هذا أدعى لإقناعهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أهمية عقد جلسات إعادة تأهيل يقوم العلماء من خلالها بالرد على شبهات المتطرفين فكريًا من خلال التأصيل العلمي، وبحث بيان مواطن الخلل في الاستدلال، سواء تعلق هذا بالفهم الخاطئ، أو إيراد الأدلة في غير موطنها، أو تحميلها ما لا تحتمل، أو إخراجها عن سياقها الديني والتاريخي.

واختتم التقرير توصياته بضرورة دعم الانتماء الوطني، مؤكدًا أن ذلك يعد من المشاعر والروابط الفطرية التي تنمو وتكتسب لتشد الإنسان إلى وطنه الذي استوطنه، مشيرا إلى قول الرسول، صلى الله عليه وسلم، حين أخرجه قومه من مكة: (لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت).

وشدد التقرير على أن الانتماء الوطني يقتضي مراعاة ما يرتضيه المجتمع من أسلوب حياة، فإن كان المجتمع قد ارتضي أن تكون المنظومة الأخلاقية ضابطة لحركة المجتمع، فالانتماء الحق لهذا الوطن يجعل تعاليم الدين الصحيحة نبراسا للمجتمع، والخروج عن هذا الفهم يسبب الاضطراب الفكري للمجتمع ككل.