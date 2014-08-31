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الزمالك عن الدفاع: كان عندنا ' اخرام ' .. والآن عندنا علي جبر

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الزمالك عن الدفاع: كان عندنا ' اخرام ' .. والآن عندنا علي جبر الزمالك عن الدفاع: كان عندنا ' اخرام ' .. والآن عندنا علي جبر

"كان عندنا اخرام"، ولهذا تعاقد الزمالك مع علي جبر.. بحسب ما أكده مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

منصور قدم علي جبر المدافع القادم للزمالك من الاتحاد السكندري في مؤتمر صحفي أقامه لاستعراض كل صفقات النادي الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع علي جبر من بعد ضم أحمد دويدار من اتحاد الشرطة، وذلك لتدعيم الخط الخلفي بعد رحيل محمود فتح الله وصلاح سليمان.

وقال مرتضى منصور: "الزمالك كان عنده (اخرام)، الآن عنده علي جبر".

وتحدث علي جبر "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جمهور الزمالك، أعد ببذل قصارى جهدي للنجاح مع الفريق".

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