الإسكان تطرح 100 قطعة أرض لـ«القادرين فقط»

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح 100 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 600 و1000 متر خلال سبتمبر المقبل، ضمن مشروع المستثمر الصغير، في 5 مدن جديدة، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطي الدخل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرعة الأراضي المميزة التي سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بها في 15 سبتمبر، وبدء التقديم عليها في 12 أكتوبر المقبل، للقادرين فقط، في إطار إتاحة الأراضي لهذه الفئة لضبط السوق العقارية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن الوزارة وهيئة المجتمعات بدأتا تطبيق دورهما الرئيسي لضبط الأسواق، في إطار سياسة الوزارة لطرح الوحدات السكنية والأراضي لجميع الفئات في إطار الدعم والمساندة والإتاحة، وطرح الأراضي المميزة تأتي في إطار إتاحة الأراضي للقادرين، بعيدًا عن المتاجرة والسمسرة.

من جانبه، أعلن المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح 100 قطعة للمستثمر الصغير، بمساحات تتراوح بين 600 و1000 متر، خلال الشهر الجارى، في 5 مدن جديدة هي: (6 أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة).

وأشار فرحات إلى أنه سيتم طرح 120 قطعة أخرى خلال نوفمبر المقبل في المدن نفسها، مشددًا على أن الهيئة ستضع ضوابط لسعر الوحدات التي سيتم طرحها عن طريق هذا المشروع، على أن تضع حدًّا أقصى لكل وحدة، حفاظًا على هذه الفئة من متوسطي الدخل.