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مسئول سورى: لا يوجد أى تغيير بالعقود العسكرية الموقعة مع روسيا

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مسئول سورى: لا يوجد أى تغيير بالعقود العسكرية الموقعة مع روسيا مسئول سورى: لا يوجد أى تغيير بالعقود العسكرية الموقعة مع روسيا

أكد مسئول سورى عدم وجود أية تغييرات فى العقود العسكرية الموقعة سابقا بين سوريا وروسيا، بما فى ذلك العقود المتعلقة بتوريد منظومات "إس 300".

وقال السفير السورى فى موسكو رياض حداد، إن الحرب فى سوريا مستمرة منذ أكثر من عامين، بسبب عدم رضوخ دمشق لتهديدات واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده تدافع عن سيادتها ولا ترضخ إلى أى تهديدات.

وأكد حداد فى تصريحات نقلها موقع دامس بوست السورى الإلكترونى مساء أمس، أن الجيش السورى، كاد أن قضى على جميع المجموعات المسلحة فى البلاد، إلا أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة، أوقفت هذه العمليات.

وأكد حداد من جديد استعداد سوريا للمشاركة فى مؤتمر "جنيف-2"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن دمشق تدعو إلى تسوية الأزمة داخليا.

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