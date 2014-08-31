وزير الاقتصاد التركي ينتقد بشدة موقف جهاز المخابرات التركية

انتقد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي بشدة موقف جهاز المخابرات الوطني بشأن مزاعم قيام المخابرات الألمانية بالتنصت على تركيا منذ عام 2009، مؤكدا أنه كان ينبغي على المخابرات التركية ألا تسمح بأية طريقة بقيام جهاز المخابرات الألماني بالتجسس على تركيا لعدة أعوام.

> وذكرت صحيفة (ميلليت) التركية – على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – أن وزير الداخلية أفكان آلا أجرى أول أمس الجمعة مباحثات بالعاصمة أنقرة مع نظيره الألماني حول عملية تنصت جهاز المخابرات الألماني على تركيا واكتفى الوزير آلا بالرد على أسئلة الصحفيين حول هذا الأمر بقوله “سيبدأ التعاون والتنسيق بين أجهزة أمن ومخابرات البلدين خلال الفترة القادمة”.

> وانتقدت الصحف التركية العلمانية المناهضة لسياسة رجب طيب أردوغان موقف حكومته من عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه ألمانيا التي استمر جهاز مخابراتها في التنصت على تركيا منذ عدة أعوام، متساءلة حول “ما إذا كان هناك قضايا مالية أو سياسية سرية ترغم حكومة العدالة والتنمية على الصمت تجاه ما يحدث لسلامة أمنها القومي”.

> أ ش أ