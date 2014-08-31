وزير التعليم العالى : اللائحة الطلابية الجديدة سيحددها الطلاب

أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على أهمية دور الشباب الجامعى فى بناء المستقبل من خلال إعدادهم على أفضل المستويات التعليمية بما يؤهلهم لتحقيق التنمية، مشيرا إلى الحاجة إلى أفكار الشباب فى كل المجالات التى تفيد كافة المشروعات التى ستتم فى مصر خلال المرحلة القادمة .

وأضاف الوزير – فى اللقاء الذى عقد مع عدد من شباب الجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان اليوم الأحد- أن شباب مصر هم أمل الأمة ومستقبلها وأعلن أن موازنة الاستثمار فى الجامعات لم تنقص من أجل دفع مسيرة الجامعات، كما تم تخصيص الملايين من أجل تطوير المستشفيات الجامعية التى تقدم خدماتها العلاجية لقرابة 16 مليون مواطن.

وحول اللائحة الطلابية، أكد الوزير على ضرورة تمكين الطلاب وزيادة دورهم فى النشاط الطلابى مؤكدا على الرأى والرأى الآخر، وأن على الطلاب أن يتحاوروا فيما بينهم وما سوف يتم الاتفاق عليه سيتم الموافقة عليه ، معربا عن أمله فى سرعة اعداد اللائحة الطلابية واجراء انتخابات الاتحادات الطلابية مع بداية العام الجامعى الجديد.

وبالنسبة لموضوع الطلاب المحبوسين أعلن الوزير أن كل من يثبت براءته سوف يفرج عنه، وأن كل من يثبت إدانته فيجب أن تطبق عليه العقوبة.

من جانبه ، تناول الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والاصلاح الإدارى أهمية التخطيط لبناء مسقبل مصر موضحا أن مصر لديها مدرسة علمية متخصصة فى التخطيط العلمى،

وأوضح أن التخطيط علم يرتبط بالموارد المتاحة، وأن الدولة تضع التعليم فى مقدمة الاولويات المتعلقة بالتخطيط، لأن الاستثمار فى البشر يكون له أكبر عائد على الاقتصاد القومى.

وأضاف العربى أن الأجور والمرتبات والدعم بكافة أشكاله وسداد أقساط المديونية والفوائد، يستحوذ على قرابة 80% من الانفاق العام فى مصر.

وأوضح أن لدينا استراتيجية لمصر حتى عام 2030 ، وان هناك زيادة كبيرة فى معدل النمو السكانى يصل إلى 2.5% وهو أقل من معدل النمو الاقتصادى الذى يصل إلى 2%، مشددا على ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادى والاستثمار مع مراعاة الاهتمام بضبط معدلات النمو السكانى.

وأعلن وزير التخطيط أن قوة العمل فى مصر تصل إلى 28 مليونا منهم 3.6 مليون شاب متعطل عن العمل، وبالتالى يكون إجمالى عدد من يعملون فى مصر نحو 24.4مليون منهم 6.5 مليون يعملون فى الجهاز الحكومى وقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير على ضرورة تنمية الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفائته مع التوسع فى خدمات الحكومة الالكترونية فى كافة المجالات وطالب بضرورة وضع قانون جديد للخدمة المدنية يقوم على الكفاءة فى التعيين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاربة الفساد وذلك بدلاً من القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978.

كما أكد العربى على حاجة مصر إلى استثمارات محلية وخارجية لدفع مسيرة التنمية واعداد مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب.. مطالبا أن يكون لمصر استراتيجة للطاقة تقوم على مزيج من أشكال الطاقة، وأهمية القطاع الخاص فى مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

أ ش أ