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مي وهبه أحد مؤسسي حركة تمرد تنضم للوفد

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مي وهبه أحد مؤسسي حركة تمرد تنضم للوفد مي وهبه أحد مؤسسي حركة تمرد تنضم للوفد

 

مي وهب

قامت مى وهبه أحد مؤسسي حركة تمرد بزيارة اليوم الأحد 31 اغسطس إلى مقر حزب الوفد، حيث التقت مع الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد بحضور ياسر الهضيبي مساعد رئيس الوفد لشئون البرلمانية والانتخابات.

وخلال اللقاء قامت مى وهبه بتوقيع استمارة انضمامها إلى حزب الوفد وعقب الانضمام صرحت مى وهبه قائلة، “قررت الانضمام إلى حزب الوفد العريق لأننى أرى أن العمل السياسي فى الفترة المقبلة يجب أن يكون من خلال الأحزاب، خاصة التى تعمل بأسلوب مؤسسي وأبرزها حزب الوفد.

وأضافت، “لا أحد ينكر دور الحركات السياسية خاصة حركة تمرد ودورها فى ثورة 30 يونيو والمستمر حتى الآن، لكن مع استقرار الأمور ووجود رئيس دولة منتخب بشكل ديمقراطى لابد من العمل من خلال أحزاب، ووقع اختياري على حزب الوفد لأنه من الأحزاب القوية والعريقة وله تاريخه الوطنى المشرف منذ ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، كما له تاريخ عريق منذ 96 عامًا حتى الآن، وهو أقدم الأحزاب المصرية والعربية ويشرفني أن أنضم له.

وصرح ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والانتخابية بأن حزب الوفد قبلة السياسيين وشباب الثورة فى ، خاصة بعد أن انضم إليه فى الفترة الأخيرة العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية الكبيرة، مشيدًا بانضمام مى وهبه أحد مؤسسي حركة تمرد إلى الوفد، ومؤكدًا على إنها تعد إضافة خاصة فى لجنة الشباب بالحزب لما بذلته من مجهود وطني كبير وملموس قبل وبعد ثورة 30 يونيو.

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