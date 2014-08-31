محافظ الغربية يناقش استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

ناقش اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام المحافظة بحضور أحمد طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الجديد ومديرى الإدارات التعليميىه بالمحافظة.

وطالب المحافظ بتوزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية مع بداية الأسبوع المقبل.

وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بجميع المدارس قبل 20 سبتمبر بداية العام الدراسي الجديد.

كما طالب محافظ الغربية، بضرورة تفعيل التوأمة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فيما يتعلق بعمليات الصيانة البسيطة والتجهيزات المعملية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.