دلو الثلج في المغرب من أجل حملة التبرّع بالدّم

انتشرت مؤخّراً فيديوهات لمشاهير يتحدّون بعضهم البعض بسكب دلو من الثلج على رؤوسهم، من أجل دعم مرضى التّصلب العضلي والتبرع بالمال، دعماً للمصابين بهذا المرض.

مشاهير مغاربة اختاروا نفس الطريقة، وهي أنّ يتحدّى كلّ منهم ثلاثة أو أربعة مشاهير آخرين، لكن من أجل هدف آخر؛ وهو دعم حملة التبرّع بالدم التي تشهدها ربوع المملكة في الوقت الراهن.

الفنّ يتحدّى السياسة:

أعلن أشهر مقدّمي البرامج الإذاعيّة المعروف بـ"مومو"، عبر فيديو نشره على صفحته الخاصّة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ التحدّي سيبدأ بين مشاهير المغرب بتصوير فيديو، إما أثناء تبرّعهم بالدّم، أو أثناء سكب دلو مثلّج على رؤوسهم. وخصّ بالتحدّي كلّ من الكوميديّة حنان الفاضلي، والكوميدي جاد المالح، والوجه التلفزيوني المعروف "شميشة"، والدجي فان، الذي تحدّى بدوره مغنّي الرّاب المعروف بـ"البيغ"، إذ قام الأخير بتحدّي وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، الذي قبل التحدّي، وقام بترشيح كلّ من: الكوبل حسن الفذّ ودنيا بوطازوت من أجل خوض التحدّي.

وخاضت الفنانة لطيفة أحرار أيضاً التحدّي، داعية المغاربة جميعاً إلى التّبرع بالدم في أقرب فرصة، من دون أن ترشّح أسماء مشاهير. وكذلك فعل الممثل رشيد الوالي.

حنان وسعد

الفنانة الكوميدية المعروفة حنان الفاضلي ظهرت في تقرير تمّ بثه على القناة الثانية العموميّة، وهي تتبرّع بالدم، وقالت إنها تتحدّى الفنان الشاب سعد المجرّد للتبرّع بالدم، بالإضافة إلى أخيها المخرج عادل الفاضلي، والممثلة المغربية فاطمة خير.

سعد بدوره قبل التحدّي من الفنانة التي يقدّرها كثيراً، حسب قوله، فسكب على نفسه دلواً من الماء المُثلّج أثناء تواجده على الشاطئ، فيما فاجأه صديقه بدلو آخر، فيما دعا المغاربة إلى التبرّع بالدم وتحدّي كلّ من: الممثلة وعارضة الأزياء ليلى الحديوي، والفنان محمد رضا، ونجم الكوميديا المغربي "ايكو".

فلسطين والتبذير

من جهته، اختار الفنان ياسين جرام أن يقوم بالتحدي على طريقته، حيث رفض أن يسكب على نفسه دلو الماء، معللاً ذلك بحاجة كثيرين من سكان المغرب والعالم إلى الماء الصالح للشرب، موجّهاً رسالة إلى معجبيه الذين تجاوز عددهم 384 ألف على صفحته الرسمية، يدعوهم فيها إلى التبرّع بالدم وعدم تبذير المياه.

أما البطل العالمي في رياضة المصارعة و"الكيك بوكسينغ" بدر هاري، فأعلن أنّه لن يكون ضمن المشاركين في تحدّي "دلو الثلج"، معتبراً أنّ ذلك أمر تافه، وهراء تجاري.

وأعلن هاري في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رفضه المشاركة في التحدّي، حيث كتب: "لن أكون طرفاً في تحدّي دلو الثلج، هراء تجاري.. الجميع يغلق عينيه عندما يتعلّق الأمر بفلسطين، حسناً، سأغلق بدوري عيناي على تحدّي دلو الثلج ".

اعتذار عن التحدي

ومثلما قبل العديد من الفنانين تحدّي دلو الماء المثلج، رفضه بعضهم، حيث كتبت أسماء المنوّر، بعد ترشيحها لخوض التجربة، من قبل العديد من الفنانين على صفحتها الرسمية في تويتر:

"أعتذر لكل الفنانين اللي رشحوني وأتمنى الشفاء لأي مريض. ولكن أعتقد أن أمتنا تواجه تحدّيات أكبر وأهم". وأضافت في تغريدة أخرى: " تحدي #الجوع #الفقر #امراض كثيره. وأهم تحدياتنا #الظلم #الاحتلال و#قتل_الاجيال #اعتذر".

وهو تقريباً نفس الموقف الذي عبّرت عنه مشتركة "ستار أكاديمي" في نسخته الأخيرة زينب أسامة: "لا أقبل تحدّي الثلج.. أفضّل أن أساعد بطرق أخرى. المساعدة مش لازم أنشرها على حسابي الرسمي"، وأضافت: "رأي خاصّ وأحترم الآراء العقلانية الأخرى".

هدف عالمي

مشاهير مغاربة اختاروا التّضامن مع الهدف العالمي الذي يتمثل بأن يقوم المتحدّي بسكب وعاء من الماء المثلّج فوق رأسه، ثمّ يتبرّع بـ 10 دولارات لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التّصلب العضلي الجانبي وجمع التبرّعات لمكافحته.

وقد نشرت خريجة "أراب أيدول"، سلمى رشيد، فيديو لها، تقول فيه إنّها تقبل التحدّي، ثمّ يظهر أحدهم وهو يقوم بسكب دلو من الماء المثلّج على رأسها. وقد تحدّت بدورها زميلتها في البرنامج حنان رضا، والسوري عبد الكريم حمدان، والمقدّمة التلفزيونية علا الفارس.

وكذلك فعلت نجمة "ستار أكاديمي"، سكينة بوخريص، والعديد من المشاهير الآخرين، الذين تضامنوا مع هدف الحملة العالمي.

ويبدو أنّ الحملة وعنصر التحدّي فيها جذبا الكثيرين حول العالم، وفي المغرب خصوصاً، حيث خاضها سكّان المناطق الجنوبية بدلو رمل ساخن.