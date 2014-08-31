هذا هو أجر أمير ونسيم في الموسم الثاني من "مد وجزر"

عمان- سميرة حسنين

قبل أن يبدأ الممثل الوسيم شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في "فريحة" وبيمان في "مد وجزر"، والممثلة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في "ليلى" وميرا في "مد وجزر" تصوير الموسم الثاني من مسلسلهما الناجح جداً في تركيا، والتي تتسابق عدة فضائيات لشراء حق العرض الأول الحصري له في بلدانها، تم إبلاغهما خبراً سعيداً وهو زيادة أجريهما في الموسم الثاني كمكافأة على نجاحهما، ومحافظتهما على قمة الأعلى مشاهدة يوم عرض المسلسل الأسبوعي.

وبعدما كان أجر شاتاي أولوسوي 25 ألف ليرة أي 12500 دولار أمريكي، أصبح 40 ألف ليرة تركية أي 20 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة ، وكذلك زاد أجر ساريناي ساريكايا من 20 ألف ليرة تركية أي 10 آلاف دولار أمريكي فأصبح 30 ألف ليرة تركية أي 15 ألف دولار أمريكي.

ويبدو أن لعب الممثلين دور العشق والرومانسية في الموسم الأول أدى بهما إلى أن يعيشا قصة حب حقيقية، لكنهما لم ينفيا ولم يؤكداً الخبر.

وهذا الحب الثاني لساريناي ساريكايا لممثل تعمل معه، بعد حبها الأول لتولجان سايشمان خلال تصويرها معه الموسم الأول من مسلسل (ليلى)، وقد انفصلا بعد انتهاء موسمه الثاني، وأحب بعدها تولجاهان نجمة الموسم الثالث (سيلين سويدر) الشهيرة بنهال، وما زال معها لليوم.

ومتوقع للموسم الثاني من (مد وجزر) نجاح أكبر لترشيح نجوم جدد للإنضمام إليه بعد انسحاب مينا توجاي للعمل في مسلسل آخر مع كينان إيجي الشهير بعامر .