مكتب الدستور للمحاماة: هيا عبدالسلام تعرّضت لافتراء يجافي الحقائق ويخالف الأعراف الصحافية

تأكيداً لما نشره "سيدتي نت" مؤخراً، عن قيام الفنانة هيا عبدالسلام بمقاضاة المواقع الإلكترونية والخدمات الإخبارية على مواقع التّواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار مسيئة عنها، أصدر مكتب الدستور للمحاماة والإستشارات القانونية بصفته ممثلاً للفنانة هيا عبدالسلام بياناً جاء فيه:

"حيث أنه بتاريخ 19/8/2014 قد فوجئت الفنانة الشابة هيا عبدالسلام والموجودة حالياً ومنذ فترة بتركيا بالخبر المنشور في موقع جريدة الرأي العام الإلكتروني/ تويتر والذي نسب لها جريمة من الجرائم التي لو صحت لأوجبت عقابها، وكان الخبر مصحوباً بصورة لرخصة سوق صادرة من وزارة الداخلية محافظة حولي واضحة الأرقام، ولما كانت صورة الرخصة المشار إليها المرافقة للخبر تخصها شخصياً فكان من الواضح أن ما جاء بالخبر ومصاحبته بالصور محاولات لتشويه سمعتها بإلصاق ما جاء من اتهام وتشهير بالخبر المنشور بالفنانة هيا عبدالسلام لمصاحبة صورة رخصة السوق الخاصة بها للخبر".

كما أورد البيان: لذا يتوجه مكتب الدستور للمحاماة طلال تقي وطارق الشطي المحاميان وكلاء الفنانة بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عنها بالشكر والتقدير والعرفان لأصحاب الصحف المحترمة وجميع الإعلاميين على مستوى العالم العربي وزملائها الفنانين وكذلك السادة المحامون، كما يخص بالشكر جمهورها الحبيب داخل الكويت وجميع أقطار وطننا العربي العزيز وذلك لما أبدوه من تعاطف وتضامن بخصوص ما تتعرض له في الآونة الأخيرة من حملات التّشهير بسمعتها والتّعرض لشخصها الكريم وحياتها الخاصّة بما يسيء لها بمحاولات إلصاق التُّهم بها وتصوير الأمور على غير الحقيقة منها، كما نتوجه بالشكر لكل من سخر إمكانياته لتبيان الحقيقة وعرضها على الملأ لوضع الأمور في نصابها إحقاقاً للحق ولما تعرضت إليه موكلتنا من ظلم وافتراء ومتاجرة بسمعتها بشكل يجافي كل الحقائق ويخالف جميع الأعراف المهنية الصحافية والواقعية، مطمئناً الجميع بأننا في سبيلنا نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها ولمنع تكرار الأمر ورد المظالم عنها.

فللجميع كل الاحترام والإجلال والتقدير".

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