براد بيت يقوم بإخلاء جزيرة جوزو بأكملها من أجل شهر العسل

بالرغم من أن النجمين العالميين Brad Pitt و Angelina Jolie أعلنا خبر زواجهما في العلن، ليتشاركان فرحتهما المنتظرة منذ سنوات طويلة مع الجمهور، إلا أنهما إستطاعا الحصول على بعض الخصوصوية في شهر العسل.

وكشفت صحيفة New York Post الأمريكية، أنBrad Pitt دفع لجيمع سكان جزيرة Gozo في مالطا، كي يقوموا بإخلاء المكان، من أجل قضاء شهر العسل في أجواء رومنسية خاصة وبعيدة عن الجميع.

وقد وقع إختيار Pitt و Jolie على هذه الجزيرة بالتحديد، لأن فيلمهما المشترك الجديد يتم تصويره هناك، وبالتالي بإستطاعتهما التوفيق بين حياتهما الزوجية والعملية في آن واحد.

وخلال تصوير مشاهد الفيلم أمس، إنتشرت العديد من الصور التي أظهرت النجمة Angelina وهي ترتدي خاتم زفافها للمرة الأولى بعد زواجهما السبت الماضي في فرنسا.

وفي إطار آخر، كشفت إحدى المصادر أن الثنائي الشهير يخطط لإقامة حفل زفاف آخر في أمريكا خلال الفترة القادمة، إنما كل هذه الأخبار مازالت غير مؤكدة.