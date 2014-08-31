' أحمد سمير.. من ألمانيا إلى الزمالك '

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اتفاق قديم جرى بينه واللاعب أحمد سمير، أنتج نجاحا للنادي الأبيض في ضم اللاعب من فريق الداخلية.

سمير تم تقديمه مع 18 صفقة أبرمها النادي الأبيض خلال موسم الانتقالات الجاري تحت إدارة مرتضى منصور.

وقال منصور عن اللاعب الذي يجيد كجناح: "حين تحدثت مع سمير، كانت رغبته الأساسية هي السفر والاحتراف في الدوري الألماني".

وتابع مرتضى منصور "لكنه وعدني، إن لم ينجح احترافه في ألمانيا، فإن خياره الأول سيكون دوما الزمالك".

وأضاف "وقد صدق وعد اللاعب لنا، وأكد أنه فعلا يرغب في الانضمام للزمالك تماما مثلما كنا نطمح لضمه".

وعقب اللاعب في المؤتمر "لست جديدا على أجواء الزمالك، وأتمنى أن أسعد الجماهير وأحقق البطولات مع هذا الفريق".