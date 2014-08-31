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في بيان ختام «الوزاري الخليجي».. «مكافحة الإرهاب» في الصدارة ولا ذكر لـ«أزمة السفراء»

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تصدر بند «مكافحة الإرهاب» بيان ختام اجتماع الدورة الـ132 لمجلس وزاري دول التعاون الخليجي، يوم السبت، والتي أكد على تكثيف جهود التصدي له عبر التعاون الإقليمي والدولي، بينما لم يرد في البيان أي ذكر لـ«أزمة سحب السفراء» التي بحثها الاجتماع.

البيان الختامي للاجتماع، الذي انعقد ليوم واحد في مدينة جدة، غربي ، أكد أيضا على دعم دول الخليج لجهود «المصالحة» في اليمن مع رفض ما وصفه بـ«أسلوب الاعتصامات»، بجانب دعم «الشرعية المنتخبة» في ليبيا.

وفي بند «مكافحة الإرهاب»، رحب المجلس في بيانه الختامي بـ«قرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي«داعش» و«جبهة النصرة»، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات».

وأكد على ضرورة «تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة»، مجددة التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه «نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره».

وفي الشأن الليبي، عبر المجلس الوزاري الخليجي في البيان الختامي عن «القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها». وأكد «ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب (البرلمان) ».

وبدا لافتا عدم ورود أي ذكر في البيان الختامي لأزمة سحب السفراء من قطر، لكن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قال إن الاجتماع، التي ترأسته بلاده، تم خلاله «الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق بالمسيرة الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن».

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع السبت، لم يفصح الصباح عن الأسس الجديدة الذي تم الاتفاق عليها، لتجاوز أزمة سحب السفراء، كما تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا هناك مهلة زمنية لتنفيذ هذه الأسس الجديدة.

وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سحبت سفرائها من قطر في مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل الماضي.

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