المجتمعات العمرانية تطرح 100 قطعة أرض في 5 مدن جديدة

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 100 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 600 و1000 متر، ضمن مشروع المستثمر الصغير، في 5 مدن جديدة، خلال سبتمبر الجاري، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطى الدخل.

وقال المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، إن الأراضي في مدن «6 أكتوبر، 15 مايو، دمياط الجديدة، العبور، وسوهاج الجديدة»، مشيراً إلى عزم الهيئة طرح 120 قطعة أخرى في نفس المدن، خلال نوفمبر المقبل، مشدداً على أن الهيئة ستضع ضوابط لأسعار الوحدات التي سيتم طرحها عن طريق هذا المشروع، بوضع حد أقصى لكل وحدة، حفاظا على متوسطي الدخل.

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة وهيئة المجتمعات، بدأتا تطبيق دورهما الرئيسى لضبط الأسواق، في إطار سياسة الوزارة لطرح الوحدات السكنية والأراضى لجميع الفئات في إطار الدعم والمساندة والإتاحة، وطرح الأراضى المميزة تأتى في إطار إتاحة الأراضى للقادرين، بعيدا عن المتاجرة والسمسرة.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، إن الوزارة بدأت تطبيق دورها الرئيسى لضبط الأسواق، من خلال تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، في إطار سياسة دعم هذه الفئة، وإتاحة أراضى لمتوسطى الدخل، وهو ما تم من خلال طرح نحو 4 آلاف قطعة في القرعة العلنية في شهر أبريل الماضى، وأخيرا إتاحة أراضى مميزة للقادرين فقط، في إطار سياسة الإتاحة.

وأضاف «عباس»، أن طرح هذا الكم من الأراضى يتم لأول مرة لضبط الأسواق والأسعار، موضحا ضرورة أن تكون الوزارة هي اللاعب الرئيسي لضبط سعر السوق.