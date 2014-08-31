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السفير البريطاني: السياحة محرك مهم لازدهار مصر.. ونتمنى مجيء أكثر من مليون زائر

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السفير البريطاني: السياحة محرك مهم لازدهار مصر.. ونتمنى مجيء أكثر من مليون زائر السفير البريطاني: السياحة محرك مهم لازدهار مصر.. ونتمنى مجيء أكثر من مليون زائر

 

السفير البريطاني جون كاسن

أرسل السفير البريطاني الجديد في  جون كاسن إشارة قوة حول أهمية الروابط السياحية و الأمنية من خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء في أول زيارة رسمية له خارج القاهرة ،و عند وصوله لشرم الشيخ قال السفير جون كاسن إن السياحة هي محرك مهم لخلق الوظائف و ازدهار مصر، و أكثر من مليون زائر بريطاني هم وقود هذ المحرك.

و أشار إلى أن  بريطانيا تثمن التعاون مع الوزير هشام زعزوع و اللواء خالد فودة و تتابع  التطورات عن قرب و تقدم كل الدعم  بشكل عملي .يذكر ان السفير سيلتقي مع وزير السياحة هشام زعزوع و محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة و منظمي الرحلات البريطانيين و المكتب القنصلي البريطاني الذي يقدم الرعايا البريطانيين في سيناء .

كان جون كاسن  قد وصل للقاهرة في أغسطس  بعد قضاء 3 سنوات كمستشار لشؤون السياسة الخارجية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

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