السفير البريطاني: السياحة محرك مهم لازدهار مصر.. ونتمنى مجيء أكثر من مليون زائر

أرسل السفير البريطاني الجديد في مصر جون كاسن إشارة قوة حول أهمية الروابط السياحية و الأمنية من خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء في أول زيارة رسمية له خارج القاهرة ،و عند وصوله لشرم الشيخ قال السفير جون كاسن إن السياحة هي محرك مهم لخلق الوظائف و ازدهار مصر، و أكثر من مليون زائر بريطاني هم وقود هذ المحرك.

و أشار إلى أن بريطانيا تثمن التعاون مع الوزير هشام زعزوع و اللواء خالد فودة و تتابع التطورات عن قرب و تقدم كل الدعم بشكل عملي .يذكر ان السفير سيلتقي مع وزير السياحة هشام زعزوع و محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة و منظمي الرحلات البريطانيين و المكتب القنصلي البريطاني الذي يقدم الرعايا البريطانيين في سيناء .

كان جون كاسن قد وصل للقاهرة في أغسطس بعد قضاء 3 سنوات كمستشار لشؤون السياسة الخارجية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.