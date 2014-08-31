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ضبط 6 هاربين من السجن 27 عامًا بالمنوفية

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ضبط 6 هاربين من السجن 27 عامًا بالمنوفية ضبط 6 هاربين من السجن 27 عامًا بالمنوفية

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية القبض على 6 هاربين من حكم بالسجن 27 عامًا.

يأتى هذا فى إطار مواصلة مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء ممتاز فهمى، مدير الأمن، حملاتها المكبرة لضبط الشارع المنوفي ولمواجهه كافة الأنشطة الإجرامية وتعقب مرتكبيها.

والمقبوض عليهم هم كُلًا من “ياسر مصطفى خليل” مقيم بمدينة تلا المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 جنية فى قضية سلاح؛ و “يسري إمام” المُقيم بقرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية شروع فى قتل، و”يسري فرج” المقيم بمركز الباجور والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات فى قضية سلاح؛ و”إسلام جمال” المقيم بمدينة السادات والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه فى قضية مخدرات، و”مسعد عبد المنعم” المقيم ببندر شبين الكوم والمحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إحداث عاهة بشخص؛ و”محمد عبد المقصود” المقيم بمركز الباجور والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنية فى قضية مخدرات.

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