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الألاف من أهالي البحر الأحمر ينظمون مسيرات احتجاجًا على التقسيم الجديد للمحافظات

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الألاف من أهالي البحر الأحمر ينظمون مسيرات احتجاجًا على التقسيم الجديد للمحافظات الألاف من أهالي البحر الأحمر ينظمون مسيرات احتجاجًا على التقسيم الجديد للمحافظات

​واصل الألاف من أبناء مدينة القصير، بالبحر الأحمر تنظيم مسيرات ليلية ضخمة طافت أنحاء المدينة لإبلاغ احتجاجهم علي التقسيم الجديد للمحافظات رافض​ين تبعية مدينتهم لمحافظة قنا ونظم الأهالي المحتجون مسيرة ضخمة طافت شوارع وإحياء المدينة رافعين اللافتات الض​خمة التي ترفض تقسيم البحر الأحمر.

واستخدم المحتجون سيارات تحمل مكبرات الصوت لإعلان ر​فض​هم الت​ق​سيم ودعوة الأهالي للمشاركة في المسيرة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الوحدة المحلية للمدينة، لرفضهم نقل تبعية مدينة القصير لمحافظة قنا.

ورصدت وكالة “ONA” بالصور حمل اللافتات ومكبرات الصوت علي السيارات، وهتف المتظاهرون ضد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية مرددين “وزير ملكش لازمة ، يسقط يسقط عادل لبيب”، وأكدوا رفضهم ترسيم حدود المحافظات الجديد، وضم مدينة القصير لمحافظة قنا، مهددين بخطوات تصعيدية ضد القرار، منها العصيان المدني وعدم ذهاب الموظفين لأعمالهم بالمصالح الحكومية.

وقرر أهالي المدينة رفع دعاوى قضائية ضد القرار، وتكوين وفد شعبي وشبابي وحزبي من أبناء القصير لطلب مقابلة الرئيس لإبلاغه رفضهم بقرار تبعية القصير لمحافظة قنا، والتمسك بالبقاء ضمن مدن البحر الأحمر.

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أونا

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