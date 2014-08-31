غداً.. بدء إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور عادل ريان، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يتم غداً بدء إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمختلف كليات الجامعة وذلك بعد أن قام الدكتور محمد عبد السميع عيد، رئيس جامعة أسيوط باعتماد بيان مواعيد الكشف وتم الإعلان عنه بفترة كافية عبر موقع الاليكتروني للجامعة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن البداية غدًا بطلاب كليتى الطب وطب الأسنان يوم الاثنين 1/9، والصيدلة يوم الثلاثاء 2/9 ، والهندسة الأربعاء 3/9، وكليتى الحاسبات والمعلومات والطب البيطرى يوم الخميس 4/9 ، والتجارة السبت 6 / 9 ، وكليتى العلوم والتربية النوعية يوم الأحد 7/9 ، وكليتى الخدمة الاجتماعية والآداب يوم الاثنين 8/9 ، وكلية الحقوق يوم الثلاثاء 9/9 ، وكلية التربية بأسيوط “شعبة عامة” يوم الأربعاء 10/9 ، أما باقى شعب الكلية يوم الخميس 11/9 ، وكليتى الزراعة والتمريض والمعهد الفنى للتمريض يوم السبت 13 / 9 وكلية التربية الرياضية ومعهد السكر يوم الأحد 14/9.

أما فيما يتعلق بفرع الجامعة بالوادى الجديد فقد تم تحديد الكشف الطبى لكليتى الطب البيطرى والتربية يوم الأربعاء 10/9 ، وكليات الآداب و العلوم والزراعة يوم الخميس 11/9، كما أنه تم تخصيص يوم 15/9/2014 للكشف على المتخلفين عن المواعيد السابقة من جميع الكليات ، على أن يتم الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات فرع الجامعة بالوادى الجديد بمبنى الكلية بالخارجة.

وقد أكد الدكتور عادل ريان على جاهزية مبنى الإدارة الطبية بالجامعة الذى سيجرى فيه الكشف الطبى لطلاب كليات الجامعة وتوفير كافة الإمكانيات لتيسير إجراءات الكشف الطبى على الطلاب فى وقت وجيز وتخصيص أماكن ملائمة للانتظار لهم ولأولياء أمورهم.