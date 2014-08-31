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«البيت الأبيض» يهنىء «توسك» و«موجيريني» بعد انتخابهما في الاتحاد الأوروبي

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>هنأ البيت الأبيض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ووزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موجيريني على انتخابهما في أعلى منصبين في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الولايات المتحدة «ليس لديها شريك أهم من أوروبا».
> وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما «يهنىء رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على انتخابه رئيسا للمجلس الأوروبي ووزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجيريني على اختيارها ممثلة عليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد».
> وأضاف «مع دفعنا قدما باتجاه الأمن والازدهار في العالم، ليس هناك شريك أهم من أوروبا للولايات المتحدة».
> وأكد البيان «نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس توسك والممثلة العليا موغيريني ورئيس المفوضية (جان كلود) يونكر وكل المفوضين الآخرين».
> وسيتولى توسك (57 عاما) مهامه على رأس الاتحاد خلفا لهرمان فان رومبوي في الأول من ديسمبر بينما ستتسلم موجيريني (41 عاما) منصبها في الأول من نوفمبر خلفا لكاثرين أشتون.

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