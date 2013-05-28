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الشبكة المصرية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة التدخين

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الشبكة المصرية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة التدخين الشبكة المصرية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة التدخين

تنظم الشبكة المصرية لمكافحة التدخين خلال شهرى مايو ويونيه العديد من الأنشطة والفعاليات، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى للامتناع عن التدخين الذى يحتفل به العالم فى 31 مايو من كل عام.

ويأتى احتفال الشبكة هذا العام قويا ومختلفا من خلال إطلاق حملة " ليك دور" التى تهدف من خلالها إلى التأكيد على أن كل المصريين لهم دور فى مكافحة التدخين والحد من انتشاره.

وتبدأ الفعاليات يوم 28 مايو بمسابقة تنظمها الشبكة بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة على مدار شهر كامل تستعرض كل أسبوع جانب من القضية و تطرح سؤال كل أسبوع للإجابة عليه، مقابل جائزة مالية كما تطلب من المشاهدين اقتراح أمثلة لقصص نجاح مجتمعية فى مجال الحد من التدخين من أجل تكريمهم. وتقدم الشبكة أيضا المساعدة للراغبين فى الإقلاع عن التدخين من خلال أطباء متخصصين متعاونيين معها.

فى نفس الإطار سوف تقوم الشبكة بتنظيم احتفالية يوم الخميس القادم 30 مايو يحضرها كافة الجهات الحكومية والأهلية والدولية التى تعمل فى مجال مكافحة التدخين فى وممثلى الوزارات والنقابات المختلفة وعدد من الإعلاميين والمهتمين ووسائل الاعلام المختلفة.

وتعلن الشبكة فى خلال الاحتفال أرقام ودراسات وإحصائيات جديدة فى مصر مع عرض فيلم وثائقى انتجته الشبكة، يتناول حجم المشكلة فى مصر لأول مرة بالصوت والصورة من داخل المستشفيات ومراكز الأورام ويتضمن اعترافات على لسان المرضى عن حجم معاناتهم وتأكيدات من الأطباء عن حجم المشكلة وأثرها الضار على صحة الفرد واقتصاد المجتمع مع عرض قصص ناجحة فى عدد من دول المنطقة.

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مصر 365

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