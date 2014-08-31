ناشطة شيعية بحرينية أمام المحكمة الأحد بعد اعتقالها

قالت والدة ناشطة حقوق الإنسان البحرينية البارزة مريم الخواجة لـ «رويترز» إن السلطات البحرينية اعتقلت ابنتها، السبت، لدى وصولها إلى مطار البلاد.

ومريم هي ابنة الناشط الشيعي عبدالهادي عبدالله الخواجة المعتقل في البحرين منذ عام 2011 والمضرب عن الطعام حاليا.

وقالت خديجة الموسوي والدة مريم إن ابنتها أبلغتها أنها ستمثل أمام المحكمة، الأحد، وأضافت إن الابنة التي تحمل جنسية بحرينية دنمركية مزدوجة كانت عائدة من الدنمرك.

وقالت خديجة إن من بين التهم المنسوبة لابنتها إهانة ملك البحرين والتعدي على شرطية بالمطار.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عبدالله الدوسري رئيس نيابة محافظة المحرق البحرينية قوله إن «متهمة» اعتقلت في المطار تنفيذا لأمر ضبط وإحضار سابق. وأضاف أن المتهمة اعتدت على ملازم وشرطية بعد أن رفضت تسليم هاتفها المحمول خلال عملية تفتيش معتادة. ولم يرد اسم الخواجة في التقرير.

وأضاف الدوسري أن «النيابة وجهت إليها تهمة التعدي على موظف عام أثناء وبمناسبة تأديته وظيفته الرسمية وكان ذلك بحضور محاميها وأصدرت أمرها بحبسها سبعة أيام على ذمة التحقيق.»

وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي موجة من الاضطرابات منذ تفجر احتجاجات تزعمها شيعة في عام 2011 .

ويشكو الشيعة الذين يمثلون غالبية سكان البحرين من التهميش السياسي والاقتصادي وهو اتهام تنفيه الحكومة. وأخفقت محادثات بين الحكومة والمعارضة في نزع فتيل التوترات السياسية.