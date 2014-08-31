إسرائيل تبحث تقليص الميزانية بـ 342 مليون دولار باستثناء الدفاع

تجتمع الحكومة الإسرائيلية، الأحد، لبحث تقليص ميزانيات بعض الوزارات، في موازنة عام 2015، بإجمالي 341.6 مليون دولار، وذلك في مقابل زيادة ميزانية وزارة الدفاع.

وقال الموقع الالكتروني، لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، إن هناك تأثيرات اقتصادية ستطرأ على الساحة الإسرائيلية، بعد أن انتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وستعرض الأحد في اجتماع الحكومة، مقترحات لتخفيض مبلغ 480 مليون شيكل (137 مليون دولار) من موازنة التعليم، و175 مليون شيكل (50 مليون دولار) من التعليم العالي، و69 مليون شيكل (19 مليون دولار) من موازنة الهيئات المحلية، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

كما سيتم تقليص 51 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) من الأمن الداخلي، و43 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) من الصحة، و76 مليون شيكل (21.7 مليون دولار) من التقاعد، و243 مليون شيكل (69.4 مليون دولار) من المواصلات، و62 مليون شيكل (17.7 مليون دولار) من الشؤون الاجتماعية.

وتأتي هذه المقترحات، في أعقاب توقعات بارتفاع العجز في موازنة عام 2015، إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات لوزير المالية يائير لابيد أمس السبت، والتي لم يتم مناقشتها بعد، بسبب الحرب على غزة. وكان من المفترض أن تبدأ موازنة عام 2015 اعتبارا من أغسطس الجاري إلا أن الحرب على غزة تسببت في تأجيل اعتماد الموازنة الجديدة.