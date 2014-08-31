«بوكو حرام» تقتل مدنيين في مدينة نيجيرية محاذية للكاميرون

أكد شهود عيان، السبت، إن متمردي جماعة «بوكو حرام» الإسلامية قتلوا العديد من سكان مدينة جمبورو نجالا النيجيرية المحاذية لأقصى شمال الكاميرون.

وسيطر إسلاميو «بوكو حرام» هذا الأسبوع على جمبورو تجالا بعدما احتلوا المقار العسكرية والأمنية المحلية أثر معارك أجبرت آلاف السكان على اللجوء إلى الكاميرون.

وقال سيدي كياريمي أحد سكان جمبورو الذي لجأ، الجمعة، إلى مدينة فوتوكول الكاميرونية «أنهم يقتلون الناس كالدجاج. لقد بدأوا بجرائم محددة الهدف ثم واصلوا بارتكاب مجازر».

وأكد إن بين الضحايا اكبر رجل دين مسلم في المدينة.

وأضاف «أنهم يتوعدون بقتل أي شخص يرفض مغادرة المدينة».

وروى يوسف ساندا الذي لجأ بدوره إلى فوتوكول إن الإسلاميين يجوبون شوارع المدينة حاملين أسلحة وسواطير ثم يدخلون المنازل والمتاجر لنهبها.

واستولت «بوكو حرام» في الأسابيع الأخيرة على مناطق إضافية في ولاية بورنو (شمال شرق) قرب الحدود مع الكاميرون، علما بأنها تسيطر على 3 أقاليم في الولاية المذكورة إضافة إلى إقليم على الأقل في ولايتين أخريين هما يوبي واداماوا.