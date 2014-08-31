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وضع حجر الأساس للقرية الأولمبية ونادي الفروسية ببلبيس بحضور وزير السياحة

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وضع حجر الأساس للقرية الأولمبية ونادي الفروسية ببلبيس بحضور وزير السياحة وضع حجر الأساس للقرية الأولمبية ونادي الفروسية ببلبيس بحضور وزير السياحة

وزير السياحة، هشام زعزوع

يقوم السيد هشام زعزوع، وزير السياحة والدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية بوضع حجر الأساس للقرية الأولمبية ونادي الفروسية ببلبيس.

وذلك خلال إفتتاحه فعاليات مهرجان الشرقية السنوي في دورته العشرين للخيول العربية الأصيلة والتي تنظمة هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة يومي 7 ، 8 سبتمبر القادم وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 9 سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم الوطني أحمد عرابي في وجه الظلم والإستبداد .

وصرح الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية، أن مشروع القرية الأولمبية يقام على مساحة 60 فدان بمركز بلبيس سيتم تخصيص مساحة 15 فدان لإقامة نادي الفروسية على طريق الكلية الجوية وهي مملوكة للمحافظة ، مشيراً إلى أنه سوف تتضمن القرية مضمار للخيول بالمواصفات الدولية ومستشفى بيطري للخيول وأماكن إيواء وتربية لها ومجموعة من الشاليهات والغرف الفندقية ومجموعة ملاعب ومطاعم .

 

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