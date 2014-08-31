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بالصور.. محافظ الفيوم: إجراءات عاجلة لصيانة الطرق ورفع كفاءة بحيرة قارون

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بالصور.. محافظ الفيوم: إجراءات عاجلة لصيانة الطرق ورفع كفاءة بحيرة قارون بالصور.. محافظ الفيوم: إجراءات عاجلة لصيانة الطرق ورفع كفاءة بحيرة قارون

 

محافظ الفيوم خلال جولته

صرح الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم أن المحافظة قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لتطوير بحيرة قارون ورفع كفاءة طرق المحافظة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعمل علي إعادة إحياء البحيرة والحفاظ علي الحياة المائية فيها إلى جانب إعادة تجميل وجهها الحضاري كأحد أهم المزارات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار عطية الله أن تكليفات الرئيس عبد التفاح بضرورة وضع خطط تنموية عاجلة ورفع كفاءة الطرق قد تم وضعها موضع التنفيذ، حيث تم أمس لقاء رئيس الهيئة العامة للتخطيط لبحث سبل رفع كفاءة طريق قارون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، كما تقوم المحافظة بالتعاون مع وزارة الري بتنفيذ خطة علمية مدروسة لتطوير بحيرة قارون وتنقيتها من الملوثات الكيماوية والعضوية للحفاظ علي الحياة المائية فيها.

وأضاف أنه في هذا الإطار تقوم المحافظة أيضًا بتطوير الساحل الجنوبي لبحيرة قارون وإنشاء كورنيش علي طول الساحل، علاوة علي تخصيص مسار للدراجات لتشجيع ركوب الدراجات وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.
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