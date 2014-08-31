الأرصاد : الطقس غدا معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة شمالا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس ومناطق متفرقة من جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

الإسكندرية 26 30

مطروح 23 31

بورسعيد 24 30

دمياط 25 30

بلطيم 25 30

الإسماعيلية 23 34

السويس 23 34

العريش 24 31

نخل 23 35

طابا 23 34

الطور 27 35

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 31 39

رفح 24 30

كاترين 21 33

سيوة 25 38

المنيا 24 36

الفيوم 23 35

رأس سدر 26 34

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 23 34

أسيوط 22 36

سوهاج 23 38

الأقصر 27 40

أسوان 29 41

شلاتين 28 38

حلايب 29 35

الوادى الجديد 26 39

قنا 26 40

نويبع 29 36

السلوم 21 30