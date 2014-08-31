الأهلي يرفض التفاوض مع عمر جابر

نفى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي تفاوض ناديه مع ثنائي الزمالك عمر جابر وصلاح سليمان، للانضمام إلى القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: "كل ما أثير حول ثنائي الزمالك غير صحيح، ولا توجد أي مفاوضات رسمية أو ودية مع عمر جابر وصلاح سليمان".

وأضاف "عمر جابر لاعب جيد للغاية، وأي فريق يتمنى تواجده بين صفوفه، لكن عقده ساري مع ناديه، وأعتقد أنه يحترم هذا التعاقد".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن النادي الأهلي يحاول ضم عمر جابر، بعد الأزمة التي نشبت مع ناديه لتضامن اللاعب الشاب مع رابطة "الوايت نايتس".

أما صلاح سليمان الذي قرر نادي الزمالك الاستغناء عنه الأسبوع الماضي، فقد طرح اسمه لدعم الدفاع الأحمر رغم التعاقد مؤخرًا مع شريف حازم.