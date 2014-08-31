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الزمالك: حصول عبد الواحد على 25 مليون جنيه .. حرام

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الزمالك: حصول عبد الواحد على 25 مليون جنيه .. حرام الزمالك: حصول عبد الواحد على 25 مليون جنيه .. حرام

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، والمتحدث الرسمي باسم النادي، أن عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق السابق حصل على ملايين طائلة لا تتناسب مع إنجازات الفريق في السنوات الأخيرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "عبد الواحد السيد تسلم ما يقرب من 18 مليون جنيه من نادي الزمالك، ويتبقى له 7 ملايين أخرى، رفض التنازل عن جزء منها، بداعي أنه يحتاج هذه الأموال".

وأضاف: "عندما يحصل لاعب واحد على مبلغ بهذه القيمة، فهذا حرام، ورمي لأموال النادي في الأرض، لأن الفريق لم يفز ببطولة على مدار السنوات الثمانية الأخيرة".

وتساءل المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "هل أسدد مستحقات عبد الواحد السيد أم أدفع مستحقات باقي اللاعبين، إضافة إلى أن هناك ألعاب أخرى بالنادي تستحق الدعم، لأنها حققت بطولات أكثر في الفترة الأخيرة".

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