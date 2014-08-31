محافظ أسيوط يشدد على سرعة الانتهاء من حل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي

أصدر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط تعليماته المشددة لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالمحافظة بحل جميع المشاكل المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمراكز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات المقاولات العاملة فى تلك المشاريع.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لحل مشكلات مرفق المياه والصرف الصحي بحضور جمال عباس السكرتير العام المحافظة وفكري ثابت السكرتير العام المساعد واللواء حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة المياه ومسئولي الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء وبعض القيادات التنفيذية.

وأشاد اللواء حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بدور اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط فى التدخل لزيادة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصحى بمركزي القوصية وديروط وتقليل المعاناة عن المواطنين ومراعاة الأولويات فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبعد الاستماع إلى بعض مشاكل ومعوقات بعض مشروعات مياه الشرب والصحى بقرى ومراكز المحافظة أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب على الانتهاء من عمل الدراسات اللازمة لانشاء مشروع محطة الصرف الصحي بقريتي موشا وشطب بتكلفة تزيد عن 300 مليون جنيه وإرسالها للشركة القابضة بالقاهرة لأخذ الموافقات عليها، بالإضافة إلى سرعة حل مشاكل الصرف الصحي بقرى بني حسين والزاوية ومنقباد ومنطقة الفواخير بغرب مدينة أسيوط وإنشاء الآبار الجديدة بقرى مراكز البدارى وديروط مركز أسيوط.

وأكد المهندس أيمن مصطفى الرئيس التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالهيئة القومية على سرعة حل مشاكل الاطماء ببعض محطات المياه بمركزى أبنوب والفتح، بالإضافة إلى إدراج قرية العتامنة ومركز منفلوط فى خطة مشروعات الصرف الصحي وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة بقرية العتامنة وتوابعها معلنًا عن دخول محطة مياه القوصية للعمل خلال أيام والتي يبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه.