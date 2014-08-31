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التموين: غدا تطبيق المرحلة الأخيرة من منظومة الخبز المدعم بالجيزة

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التموين: غدا تطبيق المرحلة الأخيرة من منظومة الخبز المدعم بالجيزة التموين: غدا تطبيق المرحلة الأخيرة من منظومة الخبز المدعم بالجيزة

ارشيفية

يبدأ غداً الاثنين تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من المنظومة الجديدة لبيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات الذكية وبطاقات صرف الخبز في محافظة الجيزة وذلك في مناطق مدينة الجيزة والهرم والعمرانية (أ) و (ب) بإجمالي 371 مخبزا بلديا وطباقيا.

وقد تم تطبيق المرحلة الأولي في مدن الصف وأطفيح والعياط والبدرشين وتتضمن 600 مخبز بلدي وطباقي، والمرحلة الثانية تم تطبيقها في مناطق مركز الجيزة والحوامدية وأوسيم وكرداسة و6 أكتوبر ومنشأة القناطر والواحات البحرية بإجمالي 454 مخبزا بلديا وطباقيا، والمرحلة الثالثة في مناطق إمبابة والمنيرة الشرقية والغربية والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور (أ) و (ب) والوراق بإجمالي 513 مخبزا بلديا وطباقيا.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، جميع المواطنين في محافظة الجيزة الذين ليس لديهم بطاقات تموينية بالتوجه إلي مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات صرف خبز بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهى صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصور من شهادات ميلاد الأولاد، مشيرا إلي أنه يتم استخراج بطاقات صرف خبز للشركات والمصانع لتوفير الخبز للعمالة الوافدة، مشيرا إلي أنه هناك كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوي المواطنين عن منظومة الخبز والسلع التموينية.

وأكد أن النظام الجديد يتضمن تخصيص 150 رغيف خبز شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز وأن سعر الرغيف 5 قروش وأن المواطن سوف يحصل على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز خلال الشهر وذلك في أوائل الشهر التالي، بالإضافة إلي السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية وأن هناك بطاقة صرف خبز لدي صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين ليس لديهم أية بطاقات.

 

أ ش أ

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