وصول هيئة محكمة متهمى قضية مذبحة كرداسة لمعهد امناء الشرطة بطره‎

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين جمال مصطفى وأحمد المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى

يحاكم المتهمون فى القضية على خلفية اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ما تسبب فى قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين.

يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.