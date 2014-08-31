مرور القاهرة تقرر مد العمل بجميع وحدات التراخيص حتى السابعة مساء

عقد اللواء حمدي الحديدي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة مؤتمراً صحفياً منذ قليل أعلن فيه مد العمل بجميع وحدات التراخيص التابعة للإدارة حتى الساعة السابعة مساءً بدلاً من الساعة الثانية مساءً، فيما عدا تراخيص النقل والحافلات فسيمتد العمل بها حتى الثالثة مساءً بدلاً من الثانية – ويستثنى من ذلك أيام الخميس من كل أسبوع حيث سيتم العمل فيها بالمواعيد العادية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الراحة وتخفيف العبء على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الوزارة ومن أهمها خدمات وحدات تراخيص المرور وبناءً على تعليمات اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتحقيق راحة المواطنين المترددين على وحدات التراخيص ودراسة وتنفيذ كافة السبل للحد من كثافة تردد المواطنين على تلك الوحدات ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن لإنجاز مصالحهم وحيث كان آخر هذه الجهود خلال شهر مايو الماضي بافتتاح مجمع تراخيص الأميرية .

وستقوم وحدات التراخيص خلال فترات المد المستحدثة بتقديم كافة الخدمات الجماهيرية مثل دفع الرسوم، الفحص ، التجديد ، إختبارات القيادة، استخراج الرخص بكافة أنواعها .

وتؤكد دائماً أجهزة الأمن على حرصها وسعيها الدؤوب على تقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين .

أ ش أ