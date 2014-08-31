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محكمة مستأنف القاهرة تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

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محكمة مستأنف القاهرة تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة محكمة مستأنف القاهرة تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة ، برئاسة المستشار محمد أيوب، بإلغاء فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة،وجاء بأسباب الحكم، علي أن معظم ما أكدته الدعوي بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، استندت فيه إلي انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان، وأكدت المحكمة أن ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا، وقضاءً طالما لم يتعد إلي التأثير علي إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية.

وأضاف المحكمة فى أسبابها أن مقيمة الدعوي لم تقدم ما يفيد وجود مخالفات مالية بالنقابة.كانت الدكتورة صفاء عبد العظيم محمد ، قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، تأسيسًا علي أن مجلس النقابة ينتمون إلي جماعة الإخوان، ويهدر أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التي ترسل أموالًا إلي حماس، وصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام رابعة من الإخوان.

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