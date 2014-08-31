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مصادر فلسطينية: مفاوضات غير مباشرة حول غزة خلال 48 ساعة

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كشفت مصادر فلسطينية أن المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين ستبدأ خلال 48 ساعة على أبعد تقدير.

ووصفت المصادر، في تصريح لصحيفة «البيان» الإماراتية، الاتفاق الذي أبرم بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالاتفاق الهش والحذر الذي يشوبه الترقب
>والتوتر، منبهة من احتمال تجدد الحرب بسبب عدم تنفيذ إسرائيل شروط المقاومة للهدنة ومن بينها حتى الآن فتح المعابر الخمسة التي تديرها سلطات الاحتلال.

وأكدت المصادر أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن باتفاق التهدئة، ولم تفتح أي معبر من المعابر الخمسة التي تديرها، حيث تذرعت بأن يوم السبت عطلة لديها، لذلك سينتظر الجانب الفلسطيني، اليوم الأحد، حتى يتأكد من خرق إسرائيل الهدنة بعدم تنفيذ شرط فتح المعابر.

وحول عدم بدء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية غير المباشرة، اليوم، كما تردد، أوضحت المصادر الفلسطينية للصحيفة أن الوفد الفلسطيني الموسع الذي بدأ المفاوضات كان مقررًا أن يكون في القاهرة، الأحد، لكن عزام الأحمد، رئيس الوفد، ينتظر في الأردن، وأنه على اتصال مع نائب المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق الذي يزور غزة حاليا.

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