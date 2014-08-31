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زعماء أوروبا يدعون إلى قمة عن الوظائف والنمو أكتوبر المقبل

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يتأهب زعماء الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع قمة طارئ بشأن تشجيع النمو والوظائف في أكتوبر بناء على اقتراح إيطاليا لتسليط الضوء على الانتعاش الاقتصادي الهش في القارة.

وأكد بيان صدر بعد لقاء كل زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 28 في بروكسل، مساء السبت، أن البيانات الاقتصادية أظهرت في الأسابيع الأخيرة ضعف الانتعاش في منطقة اليورو، فضلا عن انخفاض التضخم على غير المتوقع وارتفاع البطالة على نحو غير مقبول.

ويركز اجتماع القمة الطارئ المرتقب على توظيف الشباب، والذي مازال يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا مع سعيها لإنعاش راكد.

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