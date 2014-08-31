عائلة أوباما تحضر حفل زفاف طباخ الأسرة على صحفية تلفزيونية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما وابنتيهما حضروا يوم السبت حفل زفاف الصديق القديم ومعلم الطعام “سام كاس” على الصحفية التلفزيونية “ألكس واجنر” في مزرعة خارج نيويورك.

ويتولى “كاس” رسميًا منصب المستشار السياسي الكبير لسياسة التغذية والمدير التنفيذي لمبادرة ميشيل أوباما الصحية “فلنتحرك” التي تسعى لمكافحة بدانة الأطفال.

و”كاس” صديق أسرة أوباما ويعمل طباخًا للأسرة منذ عام 2000 عندما بدأ إعداد الطعام للأسرة في منزلهم بشيكاجو.

وأقيم حفل الزفاف في بلو هيل في ستون بارنس وهو مطعم من المزرعة إلى المائدة .