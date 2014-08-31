ريال مدريد يترك فالكاو من أجل تشيتشاريتو؟

يرى ريال مدريد في خافيير هرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد خيارا جيدا يرضي جميع أطراف إدارة النادي الملكي، ولهذا بدأ التحدث مع ناديه الإنجليزي.

يحتاج ريال مدريد لرأس حربة بعدما باع ألفارو موراتا في الصيف الجاري، وكان قد باع جونزالو إيجوايين في الصيف السابق ليصبح لديه مهاجما وحيدا في القائمة هو كريم بنزيمة، ويحتاج لدعم.

إدارة ريال مدريد كانت ترغب في التعاقد مع راداميل فالكاو نجم موناكو، والمطلوب فيه 20 مليون يورو كراتب ومقابل مالي للنادي الفرنسي لمدة موسم.

وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لا يرغب في ضم فالكاو، لأن الكولومبي الدولي لن يقبل الجلوس بديلا لكريم بنزيمة، والفرنسي الدولي مهم بالنسبة للمدرب الإيطالي.

ولهذا لم يعترض الثنائي، الإدارة وأنشيلوتي على هرنانديز، فبدأت المحادثات مع اللاعب الذي يرغب يونايتد في التخلص منه.

يونايتد يبحث عن تقليص قائمته، وفي ظل امتلاكه لواين روني وروبن فان بيرسي، بات هرنانديز عبئا على النادي.

ويتنافس يوفنتوس وفالنسيا وأتليتكو مدريد مع تشيلسي على خدمات خافيير هرنانديز.