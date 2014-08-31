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هآرتس: الدوائر الأمنية الإسرائيلية ستوصي بتخفيف الضغط الاقتصادي على غزة

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هآرتس: الدوائر الأمنية الإسرائيلية ستوصي بتخفيف الضغط الاقتصادي على غزة هآرتس: الدوائر الأمنية الإسرائيلية ستوصي بتخفيف الضغط الاقتصادي على غزة

ارشيفية

قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي سيوصي الطبقة السياسية بتخفيف الضغط الاقتصادي على قطاع غزة.وأضافت الصحيفة  بحسب ما نشر على موقع روسيا اليوم أن التخفيف سيشمل توسيع مناطق صيد الأسماك وتقديم تسهيلات في حرية التنقل عبر معبر إيرز الحدودي، المعد لتنقل الأشخاص، وتخفيف القيود على دخول البضائع في معبر كيريم شالوم.

وأشار المصدر نقلا عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إلى أن التسهيلات بحق الفلسطينيين في القطاع تصب في مصلحة إسرائيل.وأكد الجيش على ضرورة تشكيل آلية مراقبة قوية لمنع تهريب الوسائل القتالية عبر المعابر.

من جهة أخرى أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية السبت عودة الحياة إلى طبيعتها، مشددة على ضرورة أن يراعي السكان أوامر الجبهة الداخلية لدى سماع الانفجارات والدخول إلى الملاجئ. كما سمحت قيادة الجبهة الداخلية للمستوطنات والبلدات التي تقع على بعد 80 كلم عن محيط قطاع غزة بإغلاق الملاجئ حتى إشعار آخر.

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أونا