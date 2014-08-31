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الاوبزرفر: الإسلام الوسطي هو الذي سيواجه تشدد داعش

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الاوبزرفر: الإسلام الوسطي هو الذي سيواجه تشدد داعش الاوبزرفر: الإسلام الوسطي هو الذي سيواجه تشدد داعش

أرشيفية لداعش

نشرت صحيفة الأوبزرفر تعليقا للكاتب بادي أشداون بعنوان “دفاع بريطانيا ضد التشدد يجب أن يكون على الجبهة الخارجية وليس الداخلية”.
> حيث قال  الكاتب إن مع ارتفاع وتيرة تهديدات تنظيم “الدولة الاسلامية” المعروف إعلامياً باسم “داعش” رفعت بريطانيا درجة الإنذار في البلاد إلى مستوى “خطير” وارتفعت النبرات المطالبة بسحب جوازات السفر البريطانية من الجهاديين العائدين من سوريا والعراق وشكك اشداون في أن يحقق ذلك الأمان لبريطانيا.

وأضاف  اشداون أن الحرب ضد التشدد ليست جديدة على العالم ولا تحتاج كل هذا اللعب على مخاوف الناس في سبيل اكساب الحكومات سلطات تنفيذية جديدة من شأنها الاجهاز على الحريات مشيرا إلى أنه من السهل دائما اثارة مخاوف الناس لاقناعهم بالتخلي عن جزء من حرياتهم لكن الصعب هو أن يسعى السياسيون المؤمنون بالحرية إلى مقاومة الممارسات التعسفية بكافة أشكالها دون الاستهانة بالأخطار التي تحدق ببلادهم.

وانتقد الكاتب الخطاب المستخدم في الغرب الذي يسعى لتحويل تهديد الدولة الاسلامية إلى حرب بين الشرق والغرب أو حرب تهدف إلى “حماية القيم الغربية” وهو الخطاب الذي من شأنه ارسال رسائل عدائية للمسلمين الوسطيين، على حد قوله.

ورأى الكاتب أن الحل الأكثر عقلانية لمواجهة تهديدات التنظيم المتشدد هو التعاون مع الاغلبية العظمى ممن يمثلون الإسلام المعتدل الذين يعتقد الكاتب أنهم سيسعون جاهدين لاستعادة دينهم من قوى الظلام والعصور الوسطي محذرا من أن الخطر الحقيقي يتمثل في توسيع نطاق الحرب لتشمل المجتمعات الاسلامية في الغرب.

وانهى اشداون مقاله بالتأكيد على أن الانتصار في الحرب ضد التشدد سيتحقق اذا كانت انتصارا للقيم الانسانية بشكل عام وليس للقيم الغربية.

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