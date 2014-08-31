دعوى مستعجلة ضد مؤسس موقع العربي الجديد لمنعه من دخول الأراضي المصرية

أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد عزمي بشارة مؤسس موقع العربي الجديد لإدراجه على قوائم الترقب ومنعه من دخول الأراضي المصرية

وقال صبري بعد أن شرح التاريخ المشين لـ عزمي بشارة الذي كان يشغل منصب عضو في الكنيست الإسرائيلي وانكشف دوره المؤيد للكيان الصهيوني

وأضاف صبري : أن بشارة فارس التقلبات والتحولات ، والفارس المغوار للعب كل الأدوار ، يبدأ منذ اندلاع الثورات العربية فصلا جديدا في مسرحيته الشخصية الطويلة والممتدة ، الذي عكف على نسجها بدأب طوال مسيرته المثقلة بالألغاز ، فمن استمد شهرته أمام الجمهور العربي كنائب عربي من داخل إسرائيل داخل الكنيست إلى عراب ومعلم في بلاط القصر القطري الكبير، وما بين هذين المكانين وهذه المساحة الواسعة تظل ألغاز الرجل قادرة على التجدد وإنتاج العديد من المشاهد والدلالات الصاخبة

فالمسرحية وكأنها أزلية لا نهاية لها حتى لو انتزع عن ممثلها الأول كل ملابسه، فهو قادر على القيام بكل الأدوار حتى لو فقد في الزحام ملابس الشخصية، فهو يمكنه لعب الدور من خلف الستار أو عن طريق التلقين فقط لممثل بديل، ولو احتاج الأمر، فيمكنه الدخول إلى المسرح سريعا دون ملابس يؤدى دورا عاريا سريعا خاطفا، ثم يعود لينزوي داخل غرفات القصر الملكي الفاخر الذي يبدو أنه اختاره كمحل إقامة دائم يدير منه الأعمال والتكليفات بجوار عمله الأصلي، والعمل الرسمي لـ عزمي بشارة في الوقت الراهن ليس مدير مركز أبحاث ودراسات كما يحاول أن يروج، بل هو مباشرة معلم الأمير ونديم الأم القوية، ومخطط عام للسياسات والخروج من الأزمات، فضلا عن رسم خرائط التحرك العربي والدولي، وهو دور دوما موجود بالقصور ،

وأضاف صبري : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هاجم خلال لقاؤه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة المصرية ما وصفها بـ الوسائل الإعلامية المناهضة للنظام الحالي في مصر منذ 3 يوليو 2013 وذكر منها موقع العربي الجديد الذي أسسه عزمي بشارة ومواقع إعلامية أخرى مؤكدا أن هذه القنوات والمواقع الصحفية تتبنى أفكارا هدامة من شأنها الإساءة لسمعة مصر والعبث بمقدرات شعبها وضرب استقرارها وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمي فيها الرئيس السيسي وسائل إعلامية ويهاجمها منذ تولي رئاسة الجمهورية

هذا وقد اتهم الرئيس السيسي هذه الوسائل الإعلامية بأنها تتلقى دعما من قطر وتركيا ودول أخرى وتتخفى وراء ادعاءات تشجيع الثقافة والفنون ومساندة القضية الفلسطينية لأنها في الواقع تعمل على إفشال الأنظمة العربية المستقرة وتسير الفوضى في المنطقة ودعا رؤساء التحرير المصريين إلى تشكيل جبهة إعلامية للتصدي لهذه الكيانات المضرة بمصر والمساهمة بذلك في تحصين المواطنين ضد هذه الشائعات التي تتبنى الفوضى

وقدم صبري حافظة مستندات وطلب إلزام وزير الداخلية بإدراج اسم عزمي بشارة على قوائم ترقب الوصول ومنعه من دخول الأراضي المصرى