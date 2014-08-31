العرابي: 16 بنك وشركة تأمين يشاركون في معرض التمويل لصالح تحيا مصر من خلال حملة هنقدر

أعلن السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، مؤسس حملة “هنقدر” لدعم صندوق تحيا مصر عن نجاح الحملة بمشاركة المهندس حازم حمادة رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، المنظمة للمعرض السنوي الأول للتمويل البنكى وشركات التأمين فى الاتفاق مع أكثر من 16 بنك وشركة تأمين من كبري البنوك والشركات العاملة في السوق المصري للمشاركة في المعرض الذي سيخصص عائده لصالح صندوق تحيا مصر.

> وصرح الأمين العام للحملة الإعلامى محمد ناقد، أنه تم مخاطبة كلا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام رامز ودعوتهم لرعاية هذا المعرض معنويا مما سيسهم في زيادة الشركات والبنوك العارضة لخدماتهم البنكية والذي سيعود بالنفع علي عائد المعرض المخصص لدعم صندوق تحيا مصر من جانب وتشجيع المجتمع المدني والمبادرات الشبابية للمشاركة الفعالة في دعم الإقتصاد المصري عامة وصندوق تحيا مصر خاصة.

ومن جانبه وجه المهندس حازم حمادة رئيس المجموعة المتحدة المنظمة للمعرض الشكر للسيد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية علي إسراعة بالإعلان عن المشاركة والرعاية المعنوية للمعرض وحثه البنوك والشركات علي المشاركة في المعرض للمساهمة في دعم الإقتصاد المصري عامة وصندوق تحيا مصر خاصة .

> ودعا ”حمادة” مجلس الوزراء والبنك المركزي للمشاركة ورعاية هذا المعرض المقرر له أواخر سبتمبر الجاري .

الجدير بالذكر أن الجهة المنظمة للمعرض الأول للتمويل البنكى وشركات التأمين المقرر انعقاده خلال الفترة من 29-30سبتمبر 2014 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر قررت تخصيص عائد المعرض بالكامل لدعم صندوق “تحيا مصر”، بناء علي البروتوكول الموقع بين حملة “هنقدر” برئاسة السفير محمد العرابي والشركة المنظمة للمعرض لدعم صندوق “تحيا مصر” .

> ويقدم المعرض عروضا للخدمات البنكية التى تقدمها البنوك سواء للأفراد أو الشركات وعروض التمويل والقروض البنكية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك عروض شركات التأمين للخدمات التأمينية سواء على الأشخاص أو الممتلكات .