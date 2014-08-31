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مصرع وأصابة 12 فى حادثين بطريق السويس الإسماعيلية‎

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مصرع وأصابة 12 فى حادثين بطريق السويس الإسماعيلية‎ مصرع وأصابة 12 فى حادثين بطريق السويس الإسماعيلية‎

شهد طريق السويس الإسماعيلية صباح اليوم حادثين أنقلاب وتصادم مما أسفر عن أصابة 10 ومصرع 2 وتم نقلهم مشرحة مستشفى السويس العام.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا من قسم شرطة الجناين بوقوع حادثين بطريق الإسماعيلية الأول أمام جراج النقل الكبير حيث أنقلبت سيارة ميكروباص رقم 6357 أجرة السويس مما أسفر عن أصابة 8 ، ووقوع حادث بالقرب من منطقة نفق الشهيد أحمد حمدي حيث أصطدمت سيارتان ملاكي ” ل ط ج 3129 ” و ” ط ع ب 8481 ” مما أسفر عن مصرع 2 وأصابة 2 أخرين .

تم نقل المصابين للمستشفى العام والمتوفين للمشرحة ، كما تم رفع مخلفات الحادثين وجاري تحرير محضر بالواقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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