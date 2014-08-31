وصول 84 ألف طن بوتجاز وبضائع وزيوت لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم الأحد ما يزيد عن 84 ألف طن بضائع ومواد بترولية ” بوتجاز ” فضلا عن زيوت ومواد كيماوية .

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم الهيئة أن ميناء الزيتيات استقبل اليوم السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى كما يستقبل ميناء السويس السفينة شاكر 1 و على متنها 320 سيارة قادمة من جدة .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة كيمرود فوجى و على متنها 17252 طن زيوت و السفينة سبيرو و على متنها 10 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة و يغادر الميناء السفينة ستارى ام و على متنها 7500 طن بضائع متجهة إلى عدن .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة اليوسيفية و على متنها 250 راكب و 20 سيارة و 12 شاحنة و العبارة نما اكسبريس و على متنها 38 شاحنة و 30 سيارة و 7 راكب و السفينة الحرية و على متنها 15 شاحنة و 5 راكب و يغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 1196 راكب و 2 شاحنة و 124 سيارة كما يغادر الميناء اليوم العبارتين الرياض .

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة العبارة ايلة و على متنها 325 راكب و 8 شاحنة و 4 سيارة و العبارة بريدج و على متنها 43 شاحنة.