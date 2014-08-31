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وصول 84 ألف طن بوتجاز وبضائع وزيوت لموانئ السويس

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وصول 84 ألف طن بوتجاز وبضائع وزيوت لموانئ السويس وصول 84 ألف طن بوتجاز وبضائع وزيوت لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم الأحد ما يزيد عن 84 ألف طن بضائع ومواد بترولية ” بوتجاز ” فضلا عن زيوت ومواد كيماوية .

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم الهيئة أن ميناء الزيتيات استقبل اليوم السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى كما يستقبل ميناء السويس السفينة شاكر 1 و على متنها 320 سيارة قادمة من جدة .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة كيمرود فوجى و على متنها   17252 طن زيوت و السفينة سبيرو و على متنها 10 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة و يغادر الميناء السفينة ستارى ام  و على متنها 7500 طن بضائع  متجهة إلى عدن .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة اليوسيفية و على متنها 250 راكب و 20 سيارة و 12 شاحنة و العبارة نما اكسبريس و على متنها 38 شاحنة و 30 سيارة و 7 راكب و السفينة الحرية و على متنها 15 شاحنة و 5 راكب و يغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 1196 راكب و 2 شاحنة و 124 سيارة كما يغادر الميناء اليوم العبارتين الرياض .

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة العبارة ايلة و على متنها 325 راكب و 8 شاحنة و 4 سيارة و العبارة بريدج و على متنها 43 شاحنة.

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