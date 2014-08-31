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إحباط محاولة تفجير خط المياه الرئيسى بطوخ

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إحباط محاولة تفجير خط المياه الرئيسى بطوخ إحباط محاولة تفجير خط المياه الرئيسى بطوخ

ارشيفية

أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية محاولة تفجير خط المياه الرئيسى بمدينة طوخ المار أسفل الطريق الزراعى السريع.

كان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور القوة الخاصة بتأمين الطرق والمنافذ بطريق القاهره – الإسكندريه الزراعى لمتابعة الحالة الأمنية على الطريق شاهدت اشتعال النيران بإطار كاوتشوك وبداخله اسطوانه غاز صغيرة الحجم محليه الصنع زرعها مجهولون أسفل خط المياه الرئيسى المار أسفل كوبرى طوخ / مشتهر بهدف تفجيره وإحداث تلفيات به

وقد انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والتحفظ على الأسطوانة ، وتم عمل محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

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