تحقيق رسمي في تركيا بعد إلقاء العريفي خطبة الجمعة

استغل الداعية السعودي، محمد العريفي، المثير للجدل بسبب مواقفه وآرائه، فرصة عطلة سياحية في تركيا ليقدم خطبة الجمعة في مسجد تركي بمدينة طرابزون السياحية في بلدة “أوزن غول” على البحر الأسود، ما دفع بالسلطات لفتح تحقيق رسمي بعد شكوى تقدم بها نائب مفتي المدينة، أحمد طوق دمير، وفق ما أوردت وكالة “جيهان” التركية.

حيث قام العريفي بالخطبة في تركيا بحضور نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية وأوضحت مصادر للوكالة أن النائب السابق لحزب العدالة والتنمية عن مدينة طرابزون، عاصم أيكان، حضر خطبة العريفي بالمدينة، التي دفعت بالسلطات الدّينية في إلى تقديم شكوى، بسبب مخالفة العريفي القانون التركي في هذا المجال، خاصة أنه معروف بسوابقه التي دفعت دولاً مثل انجلترا وسويسرا إلى منعه من دخول أراضيها.

ونقلت الوكالة عن صحيفة طرف التركية، أن نائب مفتي المدينة، أحمد طوق دمير، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة المخالفة للقانون”.

وأضافت الوكالة أن أشهر فتاوى العريفي المثيرة للجدل إجازته “للمسلحين في سوريا الزواج بالنساء لساعات، فيما يعرف بجهاد النكاح، لكن العريفي كذب هذه الإدعاءات خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية”.